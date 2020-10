Formula 1, due casi di positività al Covid nella Renault (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Covid-19 è tornato ad espandersi a macchia d’olio in tutto il mondo, colpendo nuovamente la maggior parte degli sport, compreso il mondo della Formula 1. Dopo il caso di positività riscontrato nel team Mercedes la scorsa settimana, stando a quanto riportato da ‘RaceFans’, ora sarebbero risultati positivi anche due membri della Renault mentre erano in Spagna per il primo test di Fernando Alonso. I due soggetti in questione erano tra coloro che avrebbero dovuto assistere al filming day di Fernando Alonso a Montmelò e sarebbero stati isolati insieme ad altri quattro membri del team per precauzione in hotel. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Il-19 è tornato ad espandersi a macchia d’olio in tutto il mondo, colpendo nuovamente la maggior parte degli sport, compreso il mondo della1. Dopo il caso di positività riscontrato nel team Mercedes la scorsa settimana, stando a quanto riportato da ‘RaceFans’, ora sarebbero risultati positivi anche due membri dellamentre erano in Spagna per il primo test di Fernando Alonso. I due soggetti in questione erano tra coloro che avrebbero dovuto assistere al filming day di Fernando Alonso a Montmelò e sarebbero stati isolati insieme ad altri quattro membri del team per precauzione in hotel.

