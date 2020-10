Enel: Egp avvia costruzione secondo progetto solare + storage in Nord America (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Enel, attraverso la sua controllata statunitense dedicata alle rinnovabili Enel Green Power North America, ha avviato la costruzione del progetto solare + storage Azure Sky da 284 MW, il suo secondo progetto ibrido in Nord America che integra un impianto a energia rinnovabile con lo stoccaggio a batteria utility-scale. Il progetto costituisce un'altra tappa fondamentale dell'impegno della società, annunciato a luglio, di investire in progetti ibridi rinnovabili + storage negli Stati Uniti. The Home Depot acquisterà l'elettricità prodotta da una quota da 75 MW del progetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos) -, attraverso la sua controllata statunitense dedicata alle rinnovabiliGreen Power North, hato ladelAzure Sky da 284 MW, il suoibrido inche integra un impianto a energia rinnovabile con lo stoccaggio a batteria utility-scale. Ilcostituisce un'altra tappa fondamentale dell'impegno della società, annunciato a luglio, di investire in progetti ibridi rinnovabili +negli Stati Uniti. The Home Depot acquisterà l'elettricità prodotta da una quota da 75 MW del...

(Adnkronos) - "La collaborazione con Enel Green Power rafforza il nostro impegno per ottenere energia sostenibile prodotta off-site", sottolinea Ron Jarvis, Chief Sustainability Officer di The Home ...

Enel Green Power conferma il suo impegno per la decarbonizzazione

Proseguono i lavori di costruzione del nuovo parco eolico di Partanna, in provincia di Trapani. Enel Green Power, che ha aperto il cantiere il 25 agosto, ...

