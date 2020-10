Dpcm, dai numeri sulle festicciole in famiglia ai “consigli” sulle mascherine in casa: ecco le regole (Di martedì 13 ottobre 2020) In un mare di polemiche, critiche e perplessità, Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm sulle misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus. È un provvedimento che rende evidente quanto l’ammucchiata rossogialla navighi al buio. Si danno i numeri anche per chi deve partecipare ai compleanni in casa. E lo si fa manco si trattasse di scommesse. Si ragiona alla carlona, alla meno peggio. “6 attorno alla torta, e perché non 7? Meglio 5, torniamo a 6”. Firmato il Dpcm: feste in casa e cerimonie Si parla anche di cose non controllabili. Come ad esempio la forte raccomandazione di usare le mascherine anche in casa, in presenza di non conviventi. Poi è decisa la chiusura dei locali a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 ottobre 2020) In un mare di polemiche, critiche e perplessità, Giuseppe Conte ha firmato il nuovomisure per fronteggiare l’emergenza coronavirus. È un provvedimento che rende evidente quanto l’ammucchiata rossogialla navighi al buio. Si danno ianche per chi deve partecipare ai compleanni in. E lo si fa manco si trattasse di scommesse. Si ragiona alla carlona, alla meno peggio. “6 attorno alla torta, e perché non 7? Meglio 5, torniamo a 6”. Firmato il: feste ine cerimonie Si parla anche di cose non controllabili. Come ad esempio la forte raccomandazione di usare leanche in, in presenza di non conviventi. Poi è decisa la chiusura dei locali a ...

