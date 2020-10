Dl Agosto: dai lavoratori fragili all’organico Covid, tutte le novità per la scuola (Di martedì 13 ottobre 2020) Col via libera definitivo al decreto Agosto, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, arrivano diverse misure per il mondo della scuola. Si va dalle risorse per l’affitto di spazi aggiuntivi per la didattica, alle salvaguardie contrattuali per il personale in più assunto per l’emergenza, ai giudizi descrittivi nella scuola primaria, ai fondi per l’edilizia scolastica. Dl Agosto, le risorse stanziate per la scuola Il decreto ha previsto lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro per la ripresa delle attività scolastiche in presenza che vanno sommati agli oltre 1,6 miliardi del decreto Rilancio, per un totale di più di 3 miliardi di euro finanziati solo per la ripartenza. I fondi per la ripresa previsti sono stati utilizzati, fra l’altro, per ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) Col via libera definitivo al decreto, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, arrivano diverse misure per il mondo della. Si va dalle risorse per l’affitto di spazi aggiuntivi per la didattica, alle salvaguardie contrattuali per il personale in più assunto per l’emergenza, ai giudizi descrittivi nellaprimaria, ai fondi per l’edilizia scolastica. Dl, le risorse stanziate per laIl decreto ha previsto lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro per la ripresa delle attività scolastiche in presenza che vanno sommati agli oltre 1,6 miliardi del decreto Rilancio, per un totale di più di 3 miliardi di euro finanziati solo per la ripartenza. I fondi per la ripresa previsti sono stati utilizzati, fra l’altro, per ...

