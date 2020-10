Didattica a distanza, poniamoci un obiettivo realistico: rientrare in classe a settembre 2021 (Di martedì 13 ottobre 2020) Durante questi lunghi mesi di pandemia credo di aver detto con chiarezza di considerare la Didattica a distanza qualcosa che con la scuola vera ha poco a che fare, una soluzione emergenziale, dalla quale rifuggire quanto prima, poiché, di fatto, lede alla base un diritto costituzionale, il diritto allo studio, trasformando l’insegnamento in una sorta di corso d’aggiornamento a distanza, incapace di dare ai nostri studenti ciò di cui hanno realmente bisogno. Il 10 settembre scorso, però, come qualcuno dei miei lettori forse ricorda, ho detto, in questo blog, qualcosa di molto diverso e cioè, che stante le condizioni attuali delle scuole italiane, dei nostri trasporti pubblici e del sistema di sanità nazionale, era necessario lasciare alla scuola soltanto le sue funzioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Durante questi lunghi mesi di pandemia credo di aver detto con chiarezza di considerare laqualcosa che con la scuola vera ha poco a che fare, una soluzione emergenziale, dalla quale rifuggire quanto prima, poiché, di fatto, lede alla base un diritto costituzionale, il diritto allo studio, trasformando l’insegnamento in una sorta di corso d’aggiornamento a, incapace di dare ai nostri studenti ciò di cui hanno realmente bisogno. Il 10scorso, però, come qualcuno dei miei lettori forse ricorda, ho detto, in questo blog, qualcosa di molto diverso e cioè, che stante le condizioni attuali delle scuole italiane, dei nostri trasporti pubblici e del sistema di sanità nazionale, era necessario lasciare alla scuola soltanto le sue funzioni di ...

