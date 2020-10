Deportazioni sulle "navi quarantena"

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) In varie parti del nostro Paese, con il supporto della Croce Rossa, si stanno effettuando dei trasferimenti di extracomunitari a bordo di “”. Si tratta di persone già titolari di protezione umanitaria o di richiedenti asilo o comunque regolarmente soggiornanti da tempo sul territorio nazionale, risultati positivi già ospitati nei centri d’accoglienza.Al riguardo un testimone ghanese, domiciliato in Italia dal 2013, il cui permesso di soggiorno per lavoro è in fase di rinnovo (e che, quindi, paga le tasse), ha spiegato che la sera del 7 ottobre scorso personale della Croce Rossa (a voce e senza nessun ordine scritto), lo ha accompagnato insieme ad altri migranti su un pullman verso un non meglio specificato “luogo di”.Nessuna informazione è stata loro ...