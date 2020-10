Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus | la cena di ieri sera con la squadra potrebbe trasformarsi in un focolaio

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ancheè risultatoal: ad annunciarlo è stata la Federazione portoghese. Una notizia che ha mandato in allarme la Juventus, che ha subito contattato la Nazionale Portoghese, che ha rassicurato il club ed il suo staff medico. Il calciatore portoghese è asintomatico ed è in isolamento.è il terzoal Covid-19 della Nazionale portoghese, chesi è riunita per unatra compagni di. Unachepresto in un: ovviamente tutti i calciatori erano senza mascherina ed erano vicini tra loro. Al momento, ...