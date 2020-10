Covid | Conte | ' La curva dei contagi risale | serve cautela ma non manderemo la polizia nelle case private'

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Se la curva risale, dei lockdown circoscritti' #Covid #ANSA - rainiero43 : RT @CesareSacchetti: I dpcm di Conte. Discoteche chiuse. Movida limitata. Niente feste al chiuso e all'aperto. È una strategia precisa per… - CianoLeone : @Bettabetta59 @EnricoAncillott @doluccia16 basta vedere cosa ha combinato il salvimerda e tutti i suoi somari verdi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte

ROME, OCT 13 - Premier Giuseppe Conte's government passed a decree overnight imposing new restrictions aimed at combatting the spread of COVID-19. The decree, which is valid for 30 days, says bars and ...Continueremo a monitorare la situazione e a investire per fare in modo che le persone possano viaggiare in condizioni di assoluta sicurezza':. Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in ...