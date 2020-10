Cene a casa con sei persone e stop alle gite | ma no alle lezioni da casa nei licei

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo il confronto con le Regioni e il via libera del Comitato tecnico scientifico, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato il dpcm con le nuove misure per il contrasto ai contagi da Covid. Le nuove regole saranno valide per i prossimi trenta giorni. Non è passata la linea di Speranza sul divieto per le feste private, che vengono solo sconsigliate. E neanche la proposta delle regioni del Nord Italia, la Liguria in testa con il governatore Giovanni Toti, di adottare la didattica a distanza nelle scuole superiori per evitare l’assembramento sui mezzi pubblici. Per ridurre la presenza su bus, tram e metro, il governo pensa invece di aumentare la percentuale dei dipendenti pubblici in smart working ad «almeno il 50%» (e non più solo il 50%) in un nuovo decreto in arrivo entro il fine settimana. Ecco ...