Can Yaman: "I fan sono la mia gioia" (Di martedì 13 ottobre 2020) L'attore turco si racconta Can Yaman è uno degli attori del momento e uno dei più amati. Il turco è diventato famoso in Italia grazie ad alcune fiction, tra cui la più recente "Daydreamer". L'attore che è stato recentemente ospite di "Verissimo" è protagonista dell'ultima cover del settimanale "Chi", in uscita il 14 ottobre. Leggi anche: Can Yaman: "Io e Demet siamo solo amici, sono single" Yaman ha chiesto che nessuna delle foto del servizio fosse modificata e ha parlato di come la sua vita sia cambiata. Ho studiato giurisprudenza e ho anche esercitato per qualche tempo nei tribunali per seguire le orme di mio padre e perché ho sempre avuto un forte senso di giustizia. I miei genitori non avevano ...

