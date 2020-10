Assassin’s Creed Valhalla | Nuovi dettagli sull’Hub

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 13 ottobre 2020) Assassin’ssta arrivando, per l’occasione Ubisoft ha diffuso nuove e interessanti informazioni riguardanti l’Hub di gioco. A seguire dunque tutte le novità svelate.sul villaggio in Assassin’sStando alle info pubblicate in rete, nel corso dell’avventura come saprete potrete gestire l’insediamento, il quale fungerà da Hub, dove potrete ottenere nuove missioni, migliorare l’equipaggiamento e cimentarvi in varie attività oltre che commerciare. Livellando in Assassin’sautomaticamente migliorerete anche il villaggio, con la possibilità di costruireedifici, nonostante non sia possibile decidere la loro ubicazione. ...