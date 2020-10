Alonso, test con la Renault F1: “Sensazione incredibile” (Di martedì 13 ottobre 2020) Primo test di Fernando Alonso con la Renault di Formula1 in attesa di tornare nel circus. A partire dalla prossima stagione, la scuderia si chiamerà Alpine F1 Team e non più Renault F1 Team e lo spagnolo sarà una delle due guide. In arrivo anche un aggiornamento dal punto di vista cromatico: la monoposto 2021 perderà il colore giallo, per adottare il colore blu. Oggi lo spagnolo ha effettuato un test sul circuito del Montmeló con una Renault R.S.20 per un filming day di 100 km.Prima di scendere in pista per il test, Alonso ha raccontato le proprie sensazioni al canale ufficiale Twitter della Renault: "Ritornare al volante di una Formula 1 è una sensazione incredibile. Dopo gli ultimi due anni, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 ottobre 2020) Primodi Fernandocon ladi Formula1 in attesa di tornare nel circus. A partire dalla prossima stagione, la scuderia si chiamerà Alpine F1 Team e non piùF1 Team e lo spagnolo sarà una delle due guide. In arrivo anche un aggiornamento dal punto di vista cromatico: la monoposto 2021 perderà il colore giallo, per adottare il colore blu. Oggi lo spagnolo ha effettuato unsul circuito del Montmeló con unaR.S.20 per un filming day di 100 km.Prima di scendere in pista per ilha raccontato le proprie sensazioni al canale ufficiale Twitter della: "Ritornare al volante di una Formula 1 è una sensazione incredibile. Dopo gli ultimi due anni, ...

