A Vercelli uno straniero contagia 126 persone. Ignora la quarantena: aereo, piscine e discoteche (Di martedì 13 ottobre 2020) Maxi focolaio di covid a Vercelli. Centoventi contagi, 1 morto e sei ricoverati. A innescare la miccia un giovane straniero di origini dominicane rientrato in Italia senza rispettare la quarantena. Covid, straniero contagia 126 persone a Vercelli Prima il viaggio in aereo, poi la piscina e infine la festa in discoteca. Un susseguirsi di cattivi comportamenti che hanno messo in ginocchio la città piemontese, dove lo straniero risiede. Al ritorno dal paese d’origine non rispetta le misure di isolamento previste dalla procedura. Come se non bastasse, racconta il Giornale, torna a riprendere la sua vita di sempre, compresa la frequentazione assidua dei locali della movida vercellese. Ignora la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 ottobre 2020) Maxi focolaio di covid a. Centoventi contagi, 1 morto e sei ricoverati. A innescare la miccia un giovanedi origini dominicane rientrato in Italia senza rispettare la. Covid,126Prima il viaggio in, poi la piscina e infine la festa in discoteca. Un susseguirsi di cattivi comportamenti che hanno messo in ginocchio la città piemontese, dove lorisiede. Al ritorno dal paese d’origine non rispetta le misure di isolamento previste dalla procedura. Come se non bastasse, racconta il Giornale, torna a riprendere la sua vita di sempre, compresa la frequentazione assidua dei locali della movida vercellese.la ...

