Vittorio Sgarbi ufficializza la propria candidatura a Sindaco di Roma

(Di lunedì 12 ottobre 2020)si candida ufficialmente adi: nella “coalizione”, che chiama il Centrodestra al confronto, anche un movimento pro-Italexit “La sindacatura di Virginia Raggi passerà alla storia come la più grave calamità naturale dopo il grande incendio dinel 64 d.C. ad opera di Nerone. C’è da ricostruire una città e darle la dignità di Capitale”: con questa belligerante dichiarazione di intenti,annuncia ladiper il Centrodestra. Il critico d’arte, attualmente primo cittadino di Sutri, correrà per il Campidoglio con il movimento ...

Giorgiolaporta : A proposito di #FestePRIVATE e sparate del ministro sovietico #Speranza, affido a Vittorio #Sgarbi una risposta mag… - SkyTG24 : Vittorio Sgarbi sarà candidato sindaco di #Roma alle elezioni del 2021 - fanpage : Ultim'ora Vittorio #Sgarbi si candida a Sindaco di Roma. - tempoweb : #Sgarbi si candida a sindaco di #Roma: la #Raggi è peggio di #Nerone, c'è da ricostruire la città #12ottobre… - Iolairbran : RT @Giorgiolaporta: A proposito di #FestePRIVATE e sparate del ministro sovietico #Speranza, affido a Vittorio #Sgarbi una risposta magistr… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi scende in campo nella corsa al Campidoglio. Il critico d'arte, parlamentare e già sindaco di Salemi e Sutri (tutt'ora in carica) si candidato alle elezioni amministrative di Roma nel ...C’è anche Vittorio Sgarbi fra i candidati sindaci per la città di Roma, in vista delle elezioni che si terranno l’anno che verrà, il 2021. La candidatura è ufficiale, come fatto sapere attraverso ...