Virtus Roma: capitolini “in pezzi”, vola la Dinamo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo la bella vittoria contro la Effe, il PalaEur non sorride alla Virtus Roma che crolla sotto i colpi della Dinamo Sassari per 72-92. Roma, priva di Evans (rottura del tendine d’Achille) e Beane (problema al polpaccio destro prima del match), ha dovuto fare i conti durante la partita contro i sardi con altri due infortuni, per Gerald Robinson e Dario Hunt. Virtus Roma-Dinamo Sassari 72-92 (Photo by Virtus Roma Facebook)Virtus Roma-Banco di Sardegna Sassari 72-92 Virtus Roma (Photo by Virtus Roma Facebook)L’inizio Virtussino è positivo con Jamil Wilson che mette 8 punti a referto prima di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo la bella vittoria contro la Effe, il PalaEur non sorride allache crolla sotto i colpi dellaSassari per 72-92., priva di Evans (rottura del tendine d’Achille) e Beane (problema al polpaccio destro prima del match), ha dovuto fare i conti durante la partita contro i sardi con altri due infortuni, per Gerald Robinson e Dario Hunt.Sassari 72-92 (Photo byFacebook)-Banco di Sardegna Sassari 72-92(Photo byFacebook)L’iniziosino è positivo con Jamil Wilson che mette 8 punti a referto prima di un ...

romatoday : Virtus Roma, troppi cerotti: Baldasso non basta, Sassari espugna la Capitale - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Virtus Roma, intervento chirurgico per Evans: il comunicato ufficiale - sportlaziale : Inizia con una sconfitta il cammino in Supercoppa della BPC Virtus Cassino: vince la Luiss Roma 62-81 - _Tiempo_Extra_ : #Basquet #LegaA ???? Virtus Roma 72-92 Sassari Trieste 65-87 Milano Reyer Venezia 72-90 Pesaro Reggiana 76-80 Brindis… - Massimo0789 : RT @dinamo_sassari: ?2??0?? fuori casa e 2?? punti importantissimi conquistati ?? Riviviamo insieme le migliori azioni della vittoria di og… -