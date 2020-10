Trionfo Lakers, nel ricordo di Kobe Bryant (Di lunedì 12 ottobre 2020) Los Angeles vince il 17esimo anello della sua storia – il più emotivo, il più coinvolgente – chiudendo sul 4-2 la serie con Miami. Gara 6 non ha storia, finisce 106-93 e LeBron può mantenere la promessa fatta in gennaio al popolo dei Lakers e dedicare la vittoria al suo grande amico e modello, Kobe Bryant, scomparso tragicamente con la figlia Gianna Maria e altre sette persone il 26 gennaio a seguito di un incidente in elicottero. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 ottobre 2020) Los Angeles vince il 17esimo anello della sua storia – il più emotivo, il più coinvolgente – chiudendo sul 4-2 la serie con Miami. Gara 6 non ha storia, finisce 106-93 e LeBron può mantenere la promessa fatta in gennaio al popolo dei Lakers e dedicare la vittoria al suo grande amico e modello, Kobe Bryant, scomparso tragicamente con la figlia Gianna Maria e altre sette persone il 26 gennaio a seguito di un incidente in elicottero.

La stagione NBA più lunga e difficile di sempre si è chiusa con il trionfo dei Los Angeles Lakers. E con tutti i loro difetti sono arrivati a un traguardo che ha anche previsto la celebrazione a Kobe ...

Basket: Nba; Lebron MVP Finals "io n.1? A voi il dibattito"

Per la quarta volta Mvp come Magic Johnson, Tim Duncan e Shaquille O'Neal. LeBron James ha messo il sigillo sulle Finals Nba, eletto miglior giocatore, protagonista del trionfo dei Lakers. (ANSA) ...

