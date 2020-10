Tommaso Zorzi disperato, picchiato dall’ex fidanzato: di chi si tratta? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tommaso Zorzi disperato dentro la casa del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare al ricordo di un momento terribile legato ad un suo ex fidanzato. foto facebookSi torna a parlare di Grande Fratello Vip, che questa sera è in onda con una nuova puntata in diretta su Canale Cinque, come sempre con Alfonso Signorini e i suoi opinionisti Antonella Elia e Pupo. Nello specifico però ci soffermiamo su uno dei “vipponi”, ovvero il noto influencer che proprio in questi giorni si è lasciato andare ad un pianto disperato nel racconto di quello che è stato un momento terribile della sua vita legato al suo ex fidanzato. Il giovane ha infatti parlato con i suoi coinquilini di un suo ex fidanzato che con lui è ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020)dentro la casa del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare al ricordo di un momento terribile legato ad un suo ex. foto facebookSi torna a parlare di Grande Fratello Vip, che questa sera è in onda con una nuova puntata in diretta su Canale Cinque, come sempre con Alfonso Signorini e i suoi opinionisti Antonella Elia e Pupo. Nello specifico però ci soffermiamo su uno dei “vipponi”, ovvero il noto influencer che proprio in questi giorni si è lasciato andare ad un piantonel racconto di quello che è stato un momento terribile della sua vita legato al suo ex. Il giovane ha infatti parlato con i suoi coinquilini di un suo exche con lui è ...

