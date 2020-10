Svolta quarantena, tempi più brevi 10 giorni, un solo tampone negativo (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'emergenza Coronavirus in Italia continua e con i numeri dei contagiati in rialzo e le terapie intensive che aumentano ogni giorno di più, il governo si prepara ad un nuovo Dpcm con una grande novità su tutte: diminuirà il tempo della quarantena fiduciaria. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'emergenza Coronavirus in Italia continua e con i numeri dei contagiati in rialzo e le terapie intensive che aumentano ogni giorno di più, il governo si prepara ad un nuovo Dpcm con una grande novità su tutte: diminuirà il tempo dellafiduciaria. Segui su affaritaliani.it

Open_gol : ??Per certificare la guarigione basterà un solo tampone. Il periodo di autoisolamento fiduciario passa da 14 a 10 gi… - RADIOBRUNO1 : In attesa del nuovo Dpcm #Governo #CTS #Dpcm #COVID #robertosperanza #12ottobre #RadioBruno - Adri19510 : Covid, svolta del Cts: quarantena ridotta e stop a doppio tampone - daniel_guazzz : Covid, svolta del Cts: quarantena ridotta e stop a doppio tampone - zazoomblog : Covid in Italia svolta del Cts su quarantena e tamponi: cosa cambia - #Covid #Italia #svolta #quarantena -