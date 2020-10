"Sto col Governo, una follia farlo cadere". Intervista a Sandra Lonardo Mastella (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sandra Lonardo, ex presidente del consiglio regionale campano, attualmente senatrice, a fine luglio è uscita dal gruppo di Forza Italia e adesso siede nel misto. Con suo marito Clemente Mastella, ha messo su la lista “Noi campani” a sostegno di Vincenzo De Luca alle scorse Regionali. E adesso si appresta a votare a favore della Nadef, la nota di aggiornamento al documento economico-finanziario del Governo e dello scostamento di bilancio, che tra mercoledì e giovedì approderanno a Palazzo Madama sotto la spada di Damocle dei numeri striminziti e di cinque senatori positivi al Covid: “Votare no sarebbe una follia, un gesto di irresponsabilità contrario agli interessi nazionali. Il Paese vive una situazione drammatica”. Il problema dei numeri in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020), ex presidente del consiglio regionale campano, attualmente senatrice, a fine luglio è uscita dal gruppo di Forza Italia e adesso siede nel misto. Con suo marito Clemente, ha messo su la lista “Noi campani” a sostegno di Vincenzo De Luca alle scorse Regionali. E adesso si appresta a votare a favore della Nadef, la nota di aggiornamento al documento economico-finanziario dele dello scostamento di bilancio, che tra mercoledì e giovedì approderanno a Palazzo Madama sotto la spada di Damocle dei numeri striminziti e di cinque senatori positivi al Covid: “Votare no sarebbe una, un gesto di irresponsabilità contrario agli interessi nazionali. Il Paese vive una situazione drammatica”. Il problema dei numeri in ...

Ultime Notizie dalla rete : Sto col "Sto col Governo, una follia farlo cadere". Intervista a Sandra Lonardo Mastella L'HuffPost L’Italia con Leggi Speciali verso proibizione delle feste private in casa, affidandosi alla delazione delle “spie”. #restiamoliberi

“Siamo in una nuova fase, ora servono misure più restrittive e col nuovo provvedimento incideremo su alcuni ... Lo scrisse il 25 maggio: “Stanno alla canna del gas e non sanno più quale minchiata ...

Swiatek, la teoria del tutto conquistato senza aiuti

Con Agnieszka Radwanska che non stava riuscendo a completare il sogno ultimo della sua ... Anni fa una veterana russa si era lamentata col proprio agente del perché vedesse le colleghe firmare ...

