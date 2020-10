Sampdoria | nessun incontro per il rinnovo di Ranieri La situazione

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Resta in ballo ildel tecnico Claudiocon lain programma tra le parti Il contratto di Claudioresta è in scadenza a giugno 2021. Ma per il momento non sono stati fissati incontri tra la dirigenza dellae il tecnico. LEGGI ANCHE – Contratti: dai portieri agli attaccanti. Le scadenze La distanza economica tra le parti è ampia,percepisce un ingaggio pari a 1.8 milioni di euro che lavorrebbe abbassare. Se lo scenario non dovesse mutare il tecnico e il club doriano si saluteranno a giugno. Leggi su Calcionews24.com