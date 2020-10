Roma, Italia Viva: “Il Pd preferisce l’accordo con il M5s a quella con Calenda” (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – “Il centrosinistra sta per affrontare una sfida epocale, da far tremare le vene dei polsi a qualsiasi persona responsabile: le elezioni decisive per far rinascere la Capitale o consegnarla ad un definitivo declino. Da mesi, come Italia Viva, a Roma invochiamo una strategia comune, un percorso condiviso intorno a tre punti fondamentali: un candidato sindaco di alto profilo, di comprovata esperienza e autorevolezza, capace di dare una scossa, una squadra larga e all’altezza della sfida, un programma chiaro e coraggioso di profondo cambiamento”. Cosi’ su Facebook il deputato di Italia Viva, Luciano Nobili. Leggi su dire (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – “Il centrosinistra sta per affrontare una sfida epocale, da far tremare le vene dei polsi a qualsiasi persona responsabile: le elezioni decisive per far rinascere la Capitale o consegnarla ad un definitivo declino. Da mesi, come Italia Viva, a Roma invochiamo una strategia comune, un percorso condiviso intorno a tre punti fondamentali: un candidato sindaco di alto profilo, di comprovata esperienza e autorevolezza, capace di dare una scossa, una squadra larga e all’altezza della sfida, un programma chiaro e coraggioso di profondo cambiamento”. Cosi’ su Facebook il deputato di Italia Viva, Luciano Nobili.

È utile forse riavvolgere il nastro della storia per capire l’origine dell’attuale impasse. Nel 2014 la concessione dell’Autostrada del Brennero — che collega lungo 314 chilometri Campogalliano e il p ...

Euronext: S&P mette rating sotto osservazione dopo acquisto Borsa Italiana

Implicazioni negative per rischi indebitamento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - L'agenzia di rating finanziario S&P Global ...

