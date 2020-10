Ranking Atp aggiornato al 12 ottobre 2020: sale Tsitsipas, Sinner in top 50 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Ranking Atp aggiornato al 12 ottobre propone delle interessanti variazioni in top 10, le quali potrebbero influenzare l’evolversi della classifica mondiale nel corso del tempo. Dopo i meravigliosi risultati ottenuti nei primi tornei post-lockdown, Andrey Rublev entra di diritto in decima posizione, scavalcando il deludente Gael Monfils e insidiando l’azzurro Matteo Berrettini, attualmente in nona piazza. Salto di qualità anche per Stefanos Tsitsipas: sorpasso a Daniil Medvedev grazie alla semifinale ottenuta al Roland Garros e quinta posizione stabile. Non cambiano le gerarchie in top 3 dopo lo Slam parigino: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Dominic Thiem dominano la parte alta del Ranking. Da evidenziare i progressi dei giovani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) IlAtpal 12propone delle interessanti variazioni in top 10, le quali potrebbero influenzare l’evolversi della classifica mondiale nel corso del tempo. Dopo i meravigliosi risultati ottenuti nei primi tornei post-lockdown, Andrey Rublev entra di diritto in decima posizione, scavalcando il deludente Gael Monfils e insidiando l’azzurro Matteo Berrettini, attualmente in nona piazza. Salto di qualità anche per Stefanos: sorpasso a Daniil Medvedev grazie alla semifinale ottenuta al Roland Garros e quinta posizione stabile. Non cambiano le gerarchie in top 3 dopo lo Slam parigino: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Dominic Thiem dominano la parte alta del. Da evidenziare i progressi dei giovani Jannike Lorenzo Musetti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ranking Atp Ranking ATP: Prorogata la scadenza dei punti fino all'8 marzo 2021. Djokovic quasi certo di superare il record di Federer LiveTennis.it Atp San Pietroburgo, forfait Sinner per un virus intestinale

TORINO - Jannik Sinner ha rinunciato in extremis, a tabellone già compilato, al 'St. Petersburg Open', ATP 500 dotato di un montepremi di 1.243.790 dollari che si disputa sul veloce indoor del 'Peters ...

ATP, ranking 'congelato' fino a marzo: Djokovic più vicino al record di Federer

Home; Tennis News; Roger Federer; Lo scorso luglio, dopo una lunga trattativa con l’ITF ed i quattro tornei del Grande Slam, l’ATP ha deciso di introdurre un nuovo sistema per ...

