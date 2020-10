Questa sera su Rai2 “Unposted”, il documentario di Chiara Ferragni. Il Codacons: “pubblicità occulta” (Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ in programma Questa sera, su Rai2, “Unposted”, il docufilm su Chiara Ferragni. Una serata dedicata interamente all’influencer italiana, con un’intervista di Simona Ventura a corredo della messa in onda del film, che si è guadagnato la candidatura ai Nastri d’argento. foto di Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Simona Ventura racconterà la “favola moderna 2.0” di Chiara Ferragni, raccontando le sue due anime, quella dell’imprenditrice digitale e quella della “ragazza di provincia apparentemente come tante altre ma colma di fragilità e debolezze, che nel tempo è riuscita a trasformare in punti di forza” e che “deve il suo futuro ad una macchinetta ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ in programma, su, “Unposted”, il docufilm su. Unata dedicata interamente all’influencer italiana, con un’intervista di Simona Ventura a corredo della messa in onda del film, che si è guadagnato la candidatura ai Nastri d’argento. foto di Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Simona Ventura racconterà la “favola moderna 2.0” di, raccontando le sue due anime, quella dell’imprenditrice digitale e quella della “ragazza di provincia apparentemente come tante altre ma colma di fragilità e debolezze, che nel tempo è riuscita a trasformare in punti di forza” e che “deve il suo futuro ad una macchinetta ...

