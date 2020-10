PSG: per il dopo Tuchel spunta Thiago Motta, è in vantaggio su Allegri (Di lunedì 12 ottobre 2020) Thiago Motta più di Massimiliano Allegri. Stando a quanto riportato da ‘RMC Sport’ l’ex centrocampista del Paris Saint-Germain sarebbe l’obiettivo numero uno per la panchina dei parigini in caso di addio di Thomas Tuchel. dopo la sconfitta in finale di Champions, la posizione del tecnico del PSG non è salda e le note frizioni con il ds Leonardo non agevolano la sua permanenza. dopo sei stagioni da calciatore nella capitale francese e dopo aver guidato l’U19 del PSG e il Genoa (per un breve periodo), Thiago Motta potrebbe prendere il posto di Tuchel come nuovo allenatore del club francese. Al momento il suo nome è nettamente più quotato rispetto a quello di ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020)più di Massimiliano. Stando a quanto riportato da ‘RMC Sport’ l’ex centrocampista del Paris Saint-Germain sarebbe l’obiettivo numero uno per la panchina dei parigini in caso di addio di Thomasla sconfitta in finale di Champions, la posizione del tecnico del PSG non è salda e le note frizioni con il ds Leonardo non agevolano la sua permanenza.sei stagioni da calciatore nella capitale francese eaver guidato l’U19 del PSG e il Genoa (per un breve periodo),potrebbe prendere il posto dicome nuovo allenatore del club francese. Al momento il suo nome è nettamente più quotato rispetto a quello di ...

Guillaumemp : Secondo @lequipe, fatta per Joao Mario dall’Inter al PSG ! - marcoconterio : ?????? Offerta del #PSG per Milan Skriniar dell'#Inter. Prestito gratuito con diritto di riscatto a 45. L'Inter ha de… - TuttoMercatoWeb : TMW - L'ultima offerta del PSG per Skriniar: prestito con diritto di riscatto a 45 milioni. No dell'Inter - sportface2016 : #PSG per il dopo #Tuchel spunta #ThiagoMotta, è in vantaggio su #Allegri - 24enrico : @ilciccio67 @_grazy87 Quindi oltre a Paratici anche i ds di Barca, Real, City, United, Liverpool, Bayern, PSG, Chel… -