Nuovo record stagionale per Live - Non è la d'Urso, Barbara festeggia il 16% e ringrazia sui social - (Di lunedì 12 ottobre 2020) Paola Francioni Ascolti in crescita per Live - Non è la d'Urso che raggiunge il suo record stagionale e stacca tutti gli altri talk della concorrenza: per Barbara d'Urso picchi del 28% di share Ascolti record per Live - Non è la d'Urso, il programma domenicale di Canale5 che ieri ha segnato il risultato finora più alto di questa stagione. La trasmissione condotta da Barbara d'Urso ha, infatti, registrato il 16% di share con picchi del 28%, nonostante la concorrenza della partita di Nation League su Rai1 che vedeva schierata la nazionale italiana contro quella polacca. Numeri importanti anche dal fronte degli ascolti assoluti, che vedono ...

