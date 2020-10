Nina Moric pubblica l’audio choc di una telefonata con Corona e il figlio Carlos: “Tu padre di sta minacciando?” (Di martedì 13 ottobre 2020) La copertina di Chi con Fabrizio Corona, Nina Moric e Carlos è invecchiata davvero malissimo, negli ultimi due mesi infatti la modella croata ha mosso pesanti accuse nei confronti dell’ex marito. Il figlio della Moric durante l’estate si è trasferito a casa del papà e da quel momento è iniziata una sorta di faida tra Fabrizio e Nina, che ieri notte ha pubblicato l’audio di una telefonata choc, introducendo il post con un messaggio di poche righe: “Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni e continuo inoltre a ... Leggi su biccy (Di martedì 13 ottobre 2020) La copertina di Chi con Fabrizioè invecchiata davvero malissimo, negli ultimi due mesi infatti la modella croata ha mosso pesanti accuse nei confronti dell’ex marito. Ildelladurante l’estate si è trasferito a casa del papà e da quel momento è iniziata una sorta di faida tra Fabrizio e, che ieri notte hato l’audio di una, introducendo il post con un messaggio di poche righe: “Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni e continuo inoltre a ...

