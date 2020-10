Napoli, nozze da 200 invitati si trasformano in focolaio: 13 positivi al coronavirus (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una festa di matrimonio si è trasformata in un focolaio a Monte di Procida, il comune flegreo più piccolo. Per ora i positivi ufficiali sono 13. La festa per le nozze si è svolta nel vicino paese di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una festa di matrimonio si è trasformata in una Monte di Procida, il comune flegreo più piccolo. Per ora iufficiali sono 13. La festa per lesi è svolta nel vicino paese di ...

