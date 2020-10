Mascherine, il Viminale: obbligatoria se si passeggia, ma non se si fa jogging (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chi fa jogging o footing non deve indossare la mascherina. Gli sportivi, dai tempi della prima ondata di Covid, non accettano confusione, vogliono sapere esattamente cosa devono fare, e in che occasioni precise devono indossare la mascherina. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chi fa jogging o footing non deve indossare la mascherina. Gli sportivi, dai tempi della prima ondata di Covid, non accettano confusione, vogliono sapere esattamente cosa devono fare, e in che occasioni precise devono indossare la mascherina.

fattoquotidiano : Coronavirus, un week end di multe: dai rave party alla movida senza mascherine. Il Viminale: “Oltre 67mila controll… - marcodimaio : Bene la smentita del @Viminale sulle mascherine obbligatorie anche per l’attività fisica all’aperto. Sarebbe stato… - fanpage : #Mascherine obbligatorie anche per attività motoria all'aperto, arriva la precisazione - augusto_amato : Coronavirus, un week end di multe: dai rave party alla movida senza mascherine. Il Viminale: “Oltre 67mila controll… - Bobbio65M : RT @valy_s: Il Viminale precisa che le MASCHERINE vanno portate all’aperto OBBLIGATORIAMENTE quando si fa attività MOTORIA... puoi non mett… -