Lutto per Luca Zingaretti e il fratello Nicola, è morta la mamma (Di lunedì 12 ottobre 2020) Era malata da tempo, si è spenta questa mattina a Roma Emma Di Capua, conosciuta come Mimmi era la madre di Luca Zingaretti, il celebre volto del Commissario Montalbano e di Nicola Zingaretti, segretario del Pd e governatore della Regione Lazio. Chi era Emma di Capua Tutti la conoscevano come Mimmi, proveniva da una famiglia ebraica romana. Quando aveva 7 anni riuscì per un caso a sfuggire, con la sorella e i genitori, ai rastrellamenti dei nazisti di sabato 16 ottobre del 1943, mentre sua nonna Ester fu deportata ad Auschwitz. La lettera a Repubblica Lo hanno raccontato gli stessi fratelli Zingaretti in una lettera a Repubblica. Ester Della Torre, sua nonna, fu invece una dei 1023 ebrei romani – tra i quali 288 bambini e bambine – rastrellati e deportati ad Auschwitz quel ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 12 ottobre 2020) Era malata da tempo, si è spenta questa mattina a Roma Emma Di Capua, conosciuta come Mimmi era la madre di, il celebre volto del Commissario Montalbano e di, segretario del Pd e governatore della Regione Lazio. Chi era Emma di Capua Tutti la conoscevano come Mimmi, proveniva da una famiglia ebraica romana. Quando aveva 7 anni riuscì per un caso a sfuggire, con la sorella e i genitori, ai rastrellamenti dei nazisti di sabato 16 ottobre del 1943, mentre sua nonna Ester fu deportata ad Auschwitz. La lettera a Repubblica Lo hanno raccontato gli stessi fratelliin una lettera a Repubblica. Ester Della Torre, sua nonna, fu invece una dei 1023 ebrei romani – tra i quali 288 bambini e bambine – rastrellati e deportati ad Auschwitz quel ...

tizianosmile : Ieri ho pianto per Il Re Leone. Sono ancora in lutto per Mufasa.???? - RobertaB21 : RT @fireworkssun: Come si supera la chiusura di una serie? Due settimane che ogni giorno è lutto Chiedo per un’amica - margy_76 : RT @ProfCampagna: Duomo di Milano, 11 ottobre 2020. Gli operatori del settore dello spettacolo si sono riuniti con la manifestazione 'Baul… - steffy_rosas : RT @fireworkssun: Come si supera la chiusura di una serie? Due settimane che ogni giorno è lutto Chiedo per un’amica - fireworkssun : Come si supera la chiusura di una serie? Due settimane che ogni giorno è lutto Chiedo per un’amica -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Mondo della scuola in lutto per la morte di Felice Abatista GravinaLife Addio a Tom Kennedy, conduttore di Name That Tune USA

Tom Kennedy, leggendario conduttore statunitense di programmi come "Name That Tune", "Ok! Il prezzo è giusto" ci ha lasciati a 93 anni. È successo mercoledì sera nella sua casa di Oxnard, in ...

Choc a Guasila per Nicola Ghiani, morto nello schianto sulla 197: “Addio a un grande lavoratore”

Stava tornando a casa dopo aver assistito una coppia di anziani. La sua Bmw si è scontrata con la Nissan guidata dall'operaio di Gesturi. Il dolore della sindaca Casula: "Nicola era molto riservato e ...

Tom Kennedy, leggendario conduttore statunitense di programmi come "Name That Tune", "Ok! Il prezzo è giusto" ci ha lasciati a 93 anni. È successo mercoledì sera nella sua casa di Oxnard, in ...Stava tornando a casa dopo aver assistito una coppia di anziani. La sua Bmw si è scontrata con la Nissan guidata dall'operaio di Gesturi. Il dolore della sindaca Casula: "Nicola era molto riservato e ...