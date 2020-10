Le accuse di Vittoria Schisano a Selvaggia Lucarelli: “C’è un conto in sospeso dal passato” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Vittoria Schisano non ci sta, e dopo le lacrime nella puntata di Ballando con le stelle di sabato sera, torna a parlare di quello che sta succedendo anche a Storie Italiane. Nella puntata del programma di rai 1 in onda oggi 12 ottobre 2020, è tornata a parlare della polemica che l’ha vista protagonista e dello scontro con Selvaggia Lucarelli. L’avevamo lasciata nella puntata di sabato davanti alla giuria in lacrime ma non solo. La Schisano aveva fatto capire quanto fosse complicato per lei questo percorso a Ballando e aveva però anche detto di essere dispiaciuta dell’attacco della Lucarelli, una donna che lei stima molto. Eppure oggi nella puntata di Storie Italiane ha usato frasi molto forti: “Mi sanguinano le orecchie nel sentire determinate ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 ottobre 2020)non ci sta, e dopo le lacrime nella puntata di Ballando con le stelle di sabato sera, torna a parlare di quello che sta succedendo anche a Storie Italiane. Nella puntata del programma di rai 1 in onda oggi 12 ottobre 2020, è tornata a parlare della polemica che l’ha vista protagonista e dello scontro con. L’avevamo lasciata nella puntata di sabato davanti alla giuria in lacrime ma non solo. Laaveva fatto capire quanto fosse complicato per lei questo percorso a Ballando e aveva però anche detto di essere dispiaciuta dell’attacco della, una donna che lei stima molto. Eppure oggi nella puntata di Storie Italiane ha usato frasi molto forti: “Mi sanguinano le orecchie nel sentire determinate ...

Vittoria Schisano non ci sta, e dopo le lacrime nella puntata di Ballando con le stelle di sabato sera, torna a parlare di quello che sta succedendo anche a Storie Italiane. Nella puntata del ...

