Quando si parla di cura per le labbra non si può non nominare Jennifer Aniston. Pare che la Rachel di Friends sia l'unica attrice in tutta Hollywood ad aver dichiarato che il burro labbra lo infilerebbe nella lista delle tre cose che porterebbe con sé su un'isola deserta. In altre parole, non può farne senza. Figuriamoci in autunno, stagione in cui le labbra si seccano con facilità, causa sbalzi di temperatura, vento e scarsa idratazione giornaliera: «Le labbra si possono screpolare anche per aver seguito una terapia per l'acne o anche per un eccesso di vitamine» spiega la dermatologa Elisabetta Sorbellini «Un eccesso di Vitamina A nello specifico può portare secchezza alla pelle. Quindi attenzione quando si applicano creme ricche di Vitamina A anche sulle labbra».

Labbra secche e screpolate: cause e rimedi
Labbra secche e screpolate. Ecco gli infallibili rimedi della nonna

