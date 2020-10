"La mascherina salva la vita", "Divieti da assembramento tipici dei regimi", è scontro tra Diego Fusaro e Sileri (Di lunedì 12 ottobre 2020) Francesca Galici Pierpaolo Sileri e Diego Fusaro si sono confrontati a Non è l'Arena sul tema delle mascherine e delle misure contro il coronavirus, sulle quali hanno posizioni quasi diametralmente opposte Si è acceso lo scontro in tv tra Diego Fusaro e Pierpaolo Sileri, durante la loro partecipazione a Non è l'Arena, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti. Il filosofo e il viceministro della Salute si sono veementemente confrontati su quella che Fusaro considera una "dittatura sanitaria", che impone l'utilizzo delle mascherine senza che vi siano reali motivi per indossarle. Lo scrittore non ha gradito i modi e il tono con il quale il medico e vice del ministro ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Francesca Galici Pierpaolosi sono confrontati a Non; l'Arena sul tema delle mascherine e delle misure contro il coronavirus, sulle quali hanno posizioni quasi diametralmente opposte Si; acceso loin tv trae Pierpaolo, durante la loro partecipazione a Non; l'Arena, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti. Il filosofo e il viceministro della Salute si sono veementemente confrontati su quella checonsidera una "dittatura sanitaria", che impone l'utilizzo delle mascherine senza che vi siano reali motivi per indossarle. Lo scrittore non ha gradito i modi e il tono con il quale il medico e vice del ministro ...

