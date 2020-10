Italia, Lazzari si ferma in allenamento per un problema al flessore (Di lunedì 12 ottobre 2020) Problemi per il CT della Nazionale, Roberto Mancini, che, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di Manuel Lazzari per la gara di mercoledì sera, di Nations League, contro l’Olanda. L’esterno della Lazio, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, avrebbe avuto un problema al flessore. Il giocatore dovrebbe lasciare il ritiro azzurro e tornare a Formello dove verrà sottoposto a degli esami strumentali che forniranno la reale entità dell’infortunio e i tempi di recupero. In ansia anche Simone Inzaghi che rischia di perdere per diverse settimane l’esterno. Fonte Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Problemi per il CT della Nazionale, Roberto Mancini, che, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di Manuelper la gara di mercoledì sera, di Nations League, contro l’Olanda. L’esterno della Lazio, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, avrebbe avuto unal. Il giocatore dovrebbe lasciare il ritiro azzurro e tornare a Formello dove verrà sottoposto a degli esami strumentali che forniranno la reale entità dell’infortunio e i tempi di recupero. In ansia anche Simone Inzaghi che rischia di perdere per diverse settimane l’esterno. Fonte Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

