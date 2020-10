Fiorentina, Commisso: "Da Chiesa neppure un saluto" (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - FIRENZE, 12 OTT - "Ormai Chiesa fa parte del passato, mi dispiace però non aver ricevuto da lui neppure una telefonata o un messaggio, suo padre Enrico me lo ha inviato. Federico no". Così ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - FIRENZE, 12 OTT - "Ormaifa parte del passato, mi dispiace però non aver ricevuto da luiuna telefonata o un messaggio, suo padre Enrico me lo ha inviato. Federico no". Così ...

Fiorentina_ole : RT @firenzeviola_it: COMMISSO, GARA CON LA SAMP UNO SCHIFO. COL NOSTRO MONTE INGAGGI SI DEVE FARE MEGLIO - XianoRock73 : RT @PietroLazze: Commisso parla di Chiesa e va dritto come un treno: 'Un povero immigrato è tornato in Italia per finanziare gli Agnelli e… - Fantacalcio : Fiorentina, Commisso: 'Deluso da Chiesa, non è passato neanche a salutarci' - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Fiorentina, #Commisso sull’affare #Chiesa: “Un povero immigrato ha dovuto finanziare gli Agnelli” - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Fiorentina, Commisso sull'affare Chiesa: 'Un povero immigrato ha dovuto finanziare gli Agnelli' -