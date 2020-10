Facebook dice che bannerà i negazionisti dell’Olocausto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Facebook ha annunciato che, da adesso in poi, bannerà i contenuti tesi a negare o distorcere l’Olocausto. Un passo non scontato. Nel 2018 Mark Zuckerberg aveva detto che Facebook non aveva rimosso contenuti legati alla negazione dell’Olocausto perché qualcuno poteva averli postati facendo “errori non intenzionali”. Il Ceo del social network più famoso del mondo aveva inoltre spesso ribadito che Facebook non è “l’arbitro della verità”, una dichiarazione che negli anni ha portato non poche grane alla piattaforma accusata di promuovere l’hate speech e l’intolleranza. Ora arriva il cambio di passo. Un cambio dettato: “Dalla constatazione, ormai evidente, dell’aumento esponenziale dell’antisemitismo a livello globale e ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 ottobre 2020)ha annunciato che, da adesso in poi, bannerà i contenuti tesi a negare o distorcere l’Olocausto. Un passo non scontato. Nel 2018 Mark Zuckerberg aveva detto chenon aveva rimosso contenuti legati alla negazione dell’Olocausto perché qualcuno poteva averli postati facendo “errori non intenzionali”. Il Ceo del social network più famoso del mondo aveva inoltre spesso ribadito chenon è “l’arbitro della verità”, una dichiarazione che negli anni ha portato non poche grane alla piattaforma accusata di promuovere l’hate speech e l’intolleranza. Ora arriva il cambio di passo. Un cambio dettato: “Dalla constatazione, ormai evidente, dell’aumento esponenziale dell’antisemitismo a livello globale e ...

EleonoraEvi : Ho appena visto questo video di Alessandro Di Battista. Io condivido quello che dice. Voi cosa ne pensate? - fanpage : “Il Covid è come l’influenza: ogni anno 100 mila morti, mica chiudiamo il Paese per questo” Le ultime dichiarazioni… - disinformatico : Quando persino Facebook dice che Trump è un bugiardo. - SPQR76070136 : RT @EleonoraEvi: Ho appena visto questo video di Alessandro Di Battista. Io condivido quello che dice. Voi cosa ne pensate? https://t.co… - VerreLuciano : >SE LO DICE LUI......< CELENTANO AI GIOVANI DI OGGI AL TEMPO DEL COVID: 'NO ALLA FOLLIA DI MASSA, NON AMMUCCHIATE… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook dice Facebook cambia politica e dice che bannerà i negazionisti dell'Olocausto Giornalettismo Di Battista: "Tutto quello che dico e faccio è per bene M5s no per mia carriera politica"

"Tutto quello che dico e faccio è per bene M5s no per mia carriera politica" Il portavoce del Movimento 5 stelle Alessandro Di Battista a un incontro con un gruppo di attivisti del M5s a Roma. / ...

Facebook rimuoverà i post che negano l’Olocausto (ma nel 2018 li difendeva)

Le nuove regole in vigore da oggi accomuneranno i post che negano l’esistenza dell’Olocausto a quelli che incitano all’odio, ...

"Tutto quello che dico e faccio è per bene M5s no per mia carriera politica" Il portavoce del Movimento 5 stelle Alessandro Di Battista a un incontro con un gruppo di attivisti del M5s a Roma. / ...Le nuove regole in vigore da oggi accomuneranno i post che negano l’esistenza dell’Olocausto a quelli che incitano all’odio, ...