Covid-19, l’Inps precisa: isolamento domiciliare non è malattia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19, l’Inps chiarisce alcune situazioni per i lavoratori: isolamento domiciliare non sarà riconosciuto come malattia Nelle ultime ore l’Inps ha provato a fare chiarezza sulle condizioni dei lavoratori che sono costretti a lavorare in smart-working causa Covid-19. L’Inps ha precisato che l’isolamento fiduciario non è riconosciuto come malattia. Il lavoratore può comunque chiedere al proprio datore di lavoro di lavorare da casa presso il proprio domicilio. «Il riconoscimento della malattia si ha solo quando la quarantena è decisa da un operatore di sanità pubblica”- ha precisato l’ente– “Come ad esempio chi ha avuto un ... Leggi su zon (Di lunedì 12 ottobre 2020)-19, l’Inps chiarisce alcune situazioni per i lavoratori:non sarà riconosciuto comeNelle ultime ore l’Inps ha provato a fare chiarezza sulle condizioni dei lavoratori che sono costretti a lavorare in smart-working causa-19. L’Inps hato che l’fiduciario non è riconosciuto come. Il lavoratore può comunque chiedere al proprio datore di lavoro di lavorare da casa presso il proprio domicilio. «Il riconoscimento dellasi ha solo quando la quarantena è decisa da un operatore di sanità pubblica”- hato l’ente– “Come ad esempio chi ha avuto un ...

