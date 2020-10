Coronavirus: Salvini, ‘Governo non si limiti a chiusure e mascherine' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "La Salute prima di tutto, ma con occhi al futuro, ai giovani, al lavoro, alle imprese e a chi a perso il lavoro". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l'arrivo del nuovo Dpcm e chiedendo al Governo di non limitarsi solo alle misure precauzionali. "Mi auguro che - spiega - rispetto alla fase drammatica dei mesi scorsi, il Governo ponga attenzione alla salute ma anche alla salute economica e familiare" con "milioni di italiani dimenticati perché la cassa integrazione non è arrivata e soprattutto liberi professionisti e aziende che non hanno visto un centesimo o hanno visto troppo poco". E quindi, "che il governo non si limiti alle chiusure, alle mascherine, alle distanze. Ma si occupi anche del benessere dei lavoratori, degli imprenditori e delle ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "La Salute prima di tutto, ma con occhi al futuro, ai giovani, al lavoro, alle imprese e a chi a perso il lavoro". Così il leader della Lega, Matteo, commentando l'arrivo del nuovo Dpcm e chiedendo al Governo di non limitarsi solo alle misure precauzionali. "Mi auguro che - spiega - rispetto alla fase drammatica dei mesi scorsi, il Governo ponga attenzione alla salute ma anche alla salute economica e familiare" con "milioni di italiani dimenticati perché la cassa integrazione non è arrivata e soprattutto liberi professionisti e aziende che non hanno visto un centesimo o hanno visto troppo poco". E quindi, "che il governo non sialle, alle, alle distanze. Ma si occupi anche del benessere dei lavoratori, degli imprenditori e delle ...

LegaSalvini : BORDATA DI SALVINI: 'PER I MIGRANTI TUTTI ALLA CAMERA, PER GLI ITALIANI TUTTI ASSENTI'. - DOscarLancini : Bordata di #Salvini: 'Per i migranti tutti alla Camera, per gli italiani tutti assenti' #iostoconsalvini - LegaSalvini : MATTEO SALVINI A QUARTA REPUBBLICA: 'CORONAVIRUS? UN CONTO È LA PRUDENZA, UN ALTRO IL TERRORE'. - TV7Benevento : Coronavirus: Salvini, 'ora dare soldi veri ad aziende, no debiti'... - TV7Benevento : Coronavirus: Salvini, ‘Governo non si limiti a chiusure e mascherine’... -