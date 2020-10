Corea del Nord, Kim Jong-un piange durante una cerimonia pubblica. E si scusa per i suoi errori – Il video (Di lunedì 12 ottobre 2020) Missili e lacrime. Per far piangere il dittatore Nordocreano Kim Jong-un ci è voluto il Coronavirus. Intervenendo all’apice di un’enorme parata militare avvenuta durante il fine settimana per celebrare il 75 ° anniversario del Partito del lavoro di Corea, Kim si è tolto gli occhiali e si è asciugato le lacrime – un’indicazione, secondo gli analisti, della crescente pressione sul suo regime. Il Paese infatti starebbe affrontando un momento particolarmente difficile, dalle sanzioni internazionali al tifone Bavi passando per la pandemia di Coronavirus anche se Kim Jong-un ha recentemente negato che ci siano casi di Covid-19 nel Paese. Come al solito la leadership NordCoreana ha risposto facendo grande ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) Missili e lacrime. Per farre il dittatoreocreano Kim-un ci è voluto il Coronavirus. Intervenendo all’apice di un’enorme parata militare avvenutail fine settimana per celebrare il 75 ° anniversario del Partito del lavoro di, Kim si è tolto gli occhiali e si è asciugato le lacrime – un’indicazione, secondo gli analisti, della crescente pressione sul suo regime. Il Paese infatti starebbe affrontando un momento particolarmente difficile, dalle sanzioni internazionali al tifone Bavi passando per la pandemia di Coronavirus anche se Kim-un ha recentemente negato che ci siano casi di Covid-19 nel Paese. Come al solito la leadershipna ha risposto facendo grande ...

