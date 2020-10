Virtus Roma-Dinamo Sassari oggi in tv: data, orario e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di domenica 11 ottobre 2020) La domenica della terza giornata di campionato di Serie A1 2020/2021 si apre con la sfida tra la Virtus Roma ed il Banco di Sardegna Sassari. I capitolini dopo il successo dell’esordio, hanno incassato una sonora sconfitta sul campo di Brindisi, la squadra di Bucchi dovrà dunque provare a capire la propria dimensione nelle prossime giornate. Un successo ed una sconfitta anche per la Dinamo che ha però aspettative migliori per il proprio campionato. L’appuntamento è fissato per le ore 16.30 di domenica 11 ottobre, il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma di Eurosport Player. Domenica 11 ottobre, Ore 16.30 –Virtus ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) La domenica della terza giornata di campionato diA1si apre con la sfida tra laed il Banco di Sardegna. I capitolini dopo il successo dell’esordio, hanno incassato una sonora sconfitta sul campo di Brindisi, la squadra di Bucchi dovrà dunque provare a capire la propria dimensione nelle prossime giornate. Un successo ed una sconfitta anche per lache ha però aspettative migliori per il proprio campionato. L’appuntamento è fissato per le ore 16.30 di domenica 11 ottobre, il match sarà trasmesso insulla piattaforma di Eurosport Player. Domenica 11 ottobre, Ore 16.30 –...

