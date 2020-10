Verso stop a feste private e calcetto Sì a mascherina per attività motoria | no per jogging

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - Agenzia_Ansa : #Conte stringe i tempi, verso l'anticipo del #Dpcm a lunedì. Ipotesi dello stop al calcetto e alle feste private in… - Corriere : Covid, verso lo stop a feste private e calcetto. Locali chiusi a mezzanotte, limiti ai banchetti - morena_faenza : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 il vertice Speranza-#CTS. Novità sull'obbligo delle mascherine. Verso il #Dpcm martedì - RaiNews : #coronavirus #covid19 il vertice Speranza-#CTS. Novità sull'obbligo delle mascherine. Verso il #Dpcm martedì -

Ultime Notizie dalla rete : Verso stop

Allerta già in vigore oggi in buona parte del centro-nord e Campania Le condizioni meteo risultano quest\'oggi particolarmente perturbate sulla nostra Penisola grazie ad una saccatura ?Stampa“E’ assurdo che con 700 contagi al giorno il sabato sera si esca per strada in mezzo a migliaia di persone senza la mascherina. Se non è irresponsabilità come altro vogliamo chiamarla? Il Lungom ...