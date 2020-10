"Spazio minuscolo". Che Tempo Che Fa, colpo basso a Fazio: la Littizzetto nel mirino (e Maurizio Costanzo costretto a intervenire) (Di domenica 11 ottobre 2020) Critiche a Che Tempo Che Fa, il programma di Rai3 condotto da Fazio Fazio. Nel mirino di un telespettatore ci finisce Luciana Littizzetto. Perché? "Dire le cose come stanno a prescindere dal personaggio a cui si rivolge: è questo la più grande qualità di Luciana Littizzetto. … Peccato che la televisione le dedichi uno Spazio minuscolo a Che Tempo che fa" scrive Gianfilippo da Roma, che ha deciso di rivolgersi direttamente a Maurizio Costanzo e la sua rubrica per il settimanale Nuovo. Un'osservazione che però Costanzo non condivide: “E' giusta, anche nei tempi”, liquida la questione il marito di Maria De Filippi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Critiche a CheChe Fa, il programma di Rai3 condotto da. Neldi un telespettatore ci finisce Luciana. Perché? "Dire le cose come stanno a prescindere dal personaggio a cui si rivolge: è questo la più grande qualità di Luciana. … Peccato che la televisione le dedichi unoa Cheche fa" scrive Gianfilippo da Roma, che ha deciso di rivolgersi direttamente ae la sua rubrica per il settimanale Nuovo. Un'osservazione che perònon condivide: “E' giusta, anche nei tempi”, liquida la questione il marito di Maria De Filippi ...

TaeminVale : E ho ordinato anche la parte alta delle librerie. Lo spazio per i signed album è sempre più minuscolo. Non mi ci st… - Meira85253235 : Quel minuscolo spazio dentro di te , contiene tutto ciò che è . Chiamalo come preferisci , cuore o anima l'importan… - oriharakygdr : @shizuokygdr Inarcò un sopracciglio, sopreso. Già era rimasto scioccato che il burbero lì presente azzeccasse i con… - isabubu : abiti per 11 anni in un posto minuscolo. nonostante l’evidente carenza di spazio, riesci comunque a stoccare il qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio minuscolo Luciana Littizzetto, fan lamenta: “Troppo poco spazio a Che tempo che fa” Lanostratv Che Tempo Che Fa, colpo basso a Fabio Fazio: "Spazio minuscolo per la Littizzetto", anche Maurizio Costanzo costretto a intervenire

Peccato che la televisione le dedichi uno spazio minuscolo a Che tempo che fa" scrive Gianfilippo da Roma, che ha deciso di rivolgersi direttamente a Maurizio Costanzo e la sua rubrica per il ...

Luciana Littizzetto, fan lamenta: “Troppo poco spazio a Che tempo che fa”

Peccato che la televisione le dedichi uno spazio minuscolo a Che tempo che fa. Siete d’accordo? Andiamo a vedere, intanto, la risposta di Maurizio Costanzo al telespettatore. Maurizio Costanzo sullo ...

Peccato che la televisione le dedichi uno spazio minuscolo a Che tempo che fa" scrive Gianfilippo da Roma, che ha deciso di rivolgersi direttamente a Maurizio Costanzo e la sua rubrica per il ...Peccato che la televisione le dedichi uno spazio minuscolo a Che tempo che fa. Siete d’accordo? Andiamo a vedere, intanto, la risposta di Maurizio Costanzo al telespettatore. Maurizio Costanzo sullo ...