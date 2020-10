Partorire in tempi di Covid-19? Un’esperienza affatto spiacevole: e se questa diventasse la normalità? (Di domenica 11 ottobre 2020) Tante, tantissime le donne che hanno partorito in tempi di Covid. C’è chi ha dovuto stringere i denti più del dovuto, vivendo questo momento prezioso in un clima di terrore assoluto, nei primi periodi dell’emergenza coronavirus, chi, invece, è riuscita ad arrivare più preparata al lieto evento. Tutte, sicuramente, hanno tirato fuori il lato guerriero che c’è in ogni donna. C’è chi ha avuto la fortuna di avere al suo fianco il marito/compagno, chi invece non ha avuto una mano da stringere durante il parto, a causa delle differenti direttive dei diversi ospedali. Le donne, si sa, soprattutto nei momenti più difficili, sanno rimboccarsi le maniche e farsi in quattro, diventando delle vere leonesse, sono poche, quindi, quelle che durante il travaglio e durante il parto hanno ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Tante, tantissime le donne che hanno partorito indi. C’è chi ha dovuto stringere i denti più del dovuto, vivendo questo momento prezioso in un clima di terrore assoluto, nei primi periodi dell’emergenza coronavirus, chi, invece, è riuscita ad arrivare più preparata al lieto evento. Tutte, sicuramente, hanno tirato fuori il lato guerriero che c’è in ogni donna. C’è chi ha avuto la fortuna di avere al suo fianco il marito/compagno, chi invece non ha avuto una mano da stringere durante il parto, a causa delle differenti direttive dei diversi ospedali. Le donne, si sa, soprattutto nei momenti più difficili, sanno rimboccarsi le maniche e farsi in quattro, diventando delle vere leonesse, sono poche, quindi, quelle che durante il travaglio e durante il parto hanno ...

