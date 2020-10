Palermo-Avellino, le formazioni ufficiali: esordio dal 1′ per Luperini, c’è Peretti (Di domenica 11 ottobre 2020) Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida in programma alle ore 15 allo Stadio "Renzo Barbera".Palermo (3-5-2): Pelagotti, Peretti, Lancini, Marconi (C), Doda, Luperini, Odjer, Broh, Valente, Rauti, Lucca. All.: Roberto Boscaglia.Avellino: Forte, Silvestri, Miceli (C), Rocchi, Ciancio, De Francesco, D'Angelo, Aloi, Burgio, Fella, Santaniello. All.: Piero Braglia. Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) Di seguito, ledella sfida in programma alle ore 15 allo Stadio "Renzo Barbera".(3-5-2): Pelagotti,, Lancini, Marconi (C), Doda,, Odjer, Broh, Valente, Rauti, Lucca. All.: Roberto Boscaglia.: Forte, Silvestri, Miceli (C), Rocchi, Ciancio, De Francesco, D'Angelo, Aloi, Burgio, Fella, Santaniello. All.: Piero Braglia.

