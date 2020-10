Nadal sul tetto di Parigi: ha vinto il Roland Garros, ora è alla pari con Roger Federer (Di domenica 11 ottobre 2020) Ha dominato il match fin dall’inizio, come si aspettavano in molti. Rafael Nadal ha battuto Novak Djokovic in tre set (6-0. 6-2, 7-5) senza mai perdere il controllo della partita: ha vinto il Roland Garros, l’appuntamento parigino su terra del grande slam. Lo spagnolo vince così a parigi per la tredicesima volta, è il ventesimo grande slam in carriera. Solo Roger Federer aveva fatto tanto. October 11, 2020 Sebbene questa sia l’unica partita che Djokovic abbia perso nell’intera stagione, eccetto la squalifica allo Us Open quando fu espulso per aver colpito una giudice di linea con una pallina, il serbo è stato dominato praticamente per tutta la gara, come ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) Ha dominato il match fin dall’inizio, come si aspettavano in molti. Rafaelha battuto Novak Djokovic in tre set (6-0. 6-2, 7-5) senza mai perdere il controllo della partita: hail, l’appuntamentono su terra del grande slam. Lo spagnolo vince così aper la tredicesima volta, è il ventesimo grande slam in carriera. Soloaveva fatto tanto. October 11, 2020 Sebbene questa sia l’unica partita che Djokovic abbia perso nell’intera stagione, eccetto la squalifica allo Us Open quando fu espulso per aver colpito una giudice di linea con una pallina, il serbo è stato dominato praticamente per tutta la gara, come ...

