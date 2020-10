Massimo Galli attacca Nicola Porro: “E’ solo un energumeno” (Di domenica 11 ottobre 2020) Il professore Massimo Galli, primario dell’Ospedale Sacco di Milano, ha risposto al conduttore Mediaset Nicola Porro che ha accusato il medico di essere troppo pessimista per quanto riguarda il racconto della pandemia di coronavirus: “Nicola Porro mi ha dato del poveraccio? La madre dei poveri di spirito è sempre molto fertile. Ma poi poveraccio di che? Quello che fa impazzire certe persone è che io non devo presentarmi in politica, non devo promuovere libri, né ottenere maggiori consulenze da questa o quella casa farmaceutica. Sono cose che non mi appartengono, è solo un energumeno“. E sulla possibile chiusura anticipata della Serie A: “Mi darebbe un grandissimo dolore, ma per come stanno gestendo le cose siamo ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Il professore, primario dell’Ospedale Sacco di Milano, ha risposto al conduttore Mediasetche ha accusato il medico di essere troppo pessimista per quanto riguarda il racconto della pandemia di coronavirus: “mi ha dato del poveraccio? La madre dei poveri di spirito è sempre molto fertile. Ma poi poveraccio di che? Quello che fa impazzire certe persone è che io non devo presentarmi in politica, non devo promuovere libri, né ottenere maggiori consulenze da questa o quella casa farmaceutica. Sono cose che non mi appartengono, èun energumeno“. E sulla possibile chiusura anticipata della Serie A: “Mi darebbe un grandissimo dolore, ma per come stanno gestendo le cose siamo ...

AnnalisaChirico : Massimo Clementi (San Raffaele): ‘Dobbiamo essere responsabili e usare cautela ma senza allarmismo. Quando vedo Gal… - pfmajorino : Ma voi non fidereste di più se a gestire la sanità lombarda ci fosse, che so, Massimo Galli? #Fontanadimettiti manc… - La7tv : #piazzapulita Prof. Massimo Galli: 'Un giretto nel mio reparto in questi giorni ci fa percepire dei segni di ripres… - p_tambone : RT @Pgreco_: «Il professor Bassetti ha detto una balla. Non è vero che il 94/95% dei contagiati è asintomatico o con pochi sintomi». — Prof… - EnricoCEngelma1 : RT @Pgreco_: «Il professor Bassetti ha detto una balla. Non è vero che il 94/95% dei contagiati è asintomatico o con pochi sintomi». — Prof… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Galli Massimo Clementi contro Massimo Galli: "Quando lo vedo in tv cambio canale, non so perché dice quel che dice sul coronavirus" Liberoquotidiano.it Galli “Bassetti? Qualcuno difende suoi interessi”/ E attacca anche Porro “Energumeno”

“Come si fa a dire che non siamo in un problema serio?”. Massimo Galli passa al contrattacco parlando dell’emergenza coronavirus e della risalita dei contagi. Il primario del reparto di Malattie ...

Massimo Galli attacca Nicola Porro: “E’ solo un energumeno”

Il professore Massimo Galli, primario dell’Ospedale Sacco di Milano, ha risposto al conduttore Mediaset Nicola Porro che ha accusato il medico di essere troppo pessimista per quanto riguarda il ...

“Come si fa a dire che non siamo in un problema serio?”. Massimo Galli passa al contrattacco parlando dell’emergenza coronavirus e della risalita dei contagi. Il primario del reparto di Malattie ...Il professore Massimo Galli, primario dell’Ospedale Sacco di Milano, ha risposto al conduttore Mediaset Nicola Porro che ha accusato il medico di essere troppo pessimista per quanto riguarda il ...