Marion Cotillard | designer di gioielli etici e sostenibili per Chopard

(Di domenica 11 ottobre 2020) Da oltre 15 anni, alle anteprime cinematografiche più patinate e sotto i riflettori dei red carpet internazionali, Marion Cotillard sfoggia le creazioni di alta gioielleria firmate Chopard: nel maggio 2013, l’attrice è stata la prima star a indossare la collezione sostenibile Green Carpet sulle celebri scalinate rosse di Cannes, e solo qualche mese fa, è diventata testimonial del brand per le creazioni etiche delle linee Magical Setting e Ice Cube. Ora, proprio attraverso quest’ultima collezione di Chopard, la Cotillard ha portato il suo legame con il marchio jewellery a un livello superiore, collaborando per la primissima volta come designer.