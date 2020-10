Live Non è la D’Urso, Gabriel Garko: “Da stasera non mi vedrete più in televisione” (Di domenica 11 ottobre 2020) Si è parlato molto di Gabriel Garko nelle ultime settimane: dopo quanto successo con Adua Del Vesco nella Casa del GF Vip, l’attore è uscito allo scoperto. Dopo anni, Garko ha fatto coming out e dichiarato la sua omosessualità: da lì è stato ospite in molte trasmissioni, dove ha rivelato la verità sulle sue false relazioni con donne come Eva Grimaldi, e di come ora sia felice assieme ad un uomo. Da Barbara D’Urso, oltre a sedersi sul divanetto, ha dovuto affrontare anche i temuti Sferati. Barbara D’Urso a Gabriel Garko: “Mi hai preso in giro” Tanto clamore attorno a Gabriel Garko, inevitabile considerando che si è scoperto che uno dei sex symbol italiani degli ultimi 20 anni è ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Si è parlato molto dinelle ultime settimane: dopo quanto successo con Adua Del Vesco nella Casa del GF Vip, l’attore è uscito allo scoperto. Dopo anni,ha fatto coming out e dichiarato la sua omosessualità: da lì è stato ospite in molte trasmissioni, dove ha rivelato la verità sulle sue false relazioni con donne come Eva Grimaldi, e di come ora sia felice assieme ad un uomo. Da Barbara D’Urso, oltre a sedersi sul divanetto, ha dovuto affrontare anche i temuti Sferati. Barbara D’Urso a: “Mi hai preso in giro” Tanto clamore attorno a, inevitabile considerando che si è scoperto che uno dei sex symbol italiani degli ultimi 20 anni è ...

