Inzaghi | “Contro Roma e Napoli nulla da perdere | con Simone sfida speciale”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Un sabato sera milanese, sfruttando la sosta del campionato e i giorni liberi concessi alla squadra prima di iniziare a preparare il quarto impegno in serie A. Filippo, tecnico del Benevento, è stato ieri sera protagonista insieme al fratelloalla seconda giornata del Festival dello Sport, organizzato da La Gazzetta dello Sport e in svolgimento presso il Piccolo Teatro di Milano. Dal rapporto con il fratello alla Nazionale, passando per il campionato, questi e molti altri tema sono stati affrontati dal tecnico giallorosso. Genitori – “Nostro padre ci ha sempre seguito e aiutato a giocare, quando eravamo troppo piccoli ci aggiungeva qualche anno in più. La sua passione per il calcio ce la siamo portata addosso, andavamo a vedere il Piacenza e seguivamo il ...