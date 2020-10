Immobile, la Scarpa d’oro che si scalda per l’Olanda (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ciro Immobile non ha giocato per il secondo match consecutivo. Il ct Mancini ha evidenziato nel post-gara di Polonia-Italia che voleva un centravanti fresco per la gara di Bergamo. Allora, con Belotti squalificato, mercoledì sera toccherà all’ultimo vincitore della Scarpa d’Oro. Il centravanti della Lazio, dopo il rosso rimediato con l’Inter, vuole rifarsi in Nazionale. Il commissario tecnico e i tifosi azzurri incrociano le dita. Foto: Twitter Italia L'articolo Immobile, la Scarpa d’oro che si scalda per l’Olanda proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Cironon ha giocato per il secondo match consecutivo. Il ct Mancini ha evidenziato nel post-gara di Polonia-Italia che voleva un centravanti fresco per la gara di Bergamo. Allora, con Belotti squalificato, mercoledì sera toccherà all’ultimo vincitore dellad’Oro. Il centravanti della Lazio, dopo il rosso rimediato con l’Inter, vuole rifarsi in Nazionale. Il commissario tecnico e i tifosi azzurri incrociano le dita. Foto: Twitter Italia L'articolo, lad’oro che siper l’Olanda proviene da Alfredo Pedullà.

In questo senso l'esclusione di Immobile, capocannoniere nello scorso campionato e Scarpa d'oro proprio davanti a Lewandowski, fa più rumore. Il centrocampo titolare, e non solo per colpa delle ...

Ciro Immobile è rimasto 90' in panchina nella sfida di Nations League che l'Italia ha pereggiato 0-0 contro la Polonia ...

In questo senso l'esclusione di Immobile, capocannoniere nello scorso campionato e Scarpa d'oro proprio davanti a Lewandowski, fa più rumore.