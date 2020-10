Il gesto d’amore di Ciro a un mese dalla morte di Maria Paola (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaivano (Na) – “Piccola mia, oggi è un mese senza di te, un mese che sento molto la tua mancanza, fino in fondo all’anima. Mi manchi completamente, mi manchi. Darei la mia vita per te, per farti ritornare. Come vorrei che fossi qui con me, per stringerti forte, forte a me”. Con una lunga dichiarazione d’amore su Facebook e la posa di una lapide di marmo sul luogo dell’incidente, a un mese dalla morte di Maria Paola Gaglione, la 18enne di Caivano (Napoli) caduta dallo scooter mentre era in fuga con il suo compagno transgender, Ciro Migliore ricorda così la sua Paola. Per la morte della giovane è agli arresti il fratello, Michele ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaivano (Na) – “Piccola mia, oggi è unsenza di te, unche sento molto la tua mancanza, fino in fondo all’anima. Mi manchi completamente, mi manchi. Darei la mia vita per te, per farti ritornare. Come vorrei che fossi qui con me, per stringerti forte, forte a me”. Con una lunga dichiarazione d’amore su Facebook e la posa di una lapide di marmo sul luogo dell’incidente, a undiGaglione, la 18enne di Caivano (Napoli) caduta dallo scooter mentre era in fuga con il suo compagno transgender,Migliore ricorda così la sua. Per ladella giovane è agli arresti il fratello, Michele ...

